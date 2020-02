VIDEO MILAN – In occasione dell’evento “Amici dei bambini”, dal palco del Palazzo Reale, ha parlato il direttore generale rossonero Zvonimir Boban, anche ex giocatore, il quale si è soffermato in modo particolare sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic con la maglia milanista e sul suo impatto nello spogliatoio del Milan. Nel video tutte le sue dichiarazioni.

