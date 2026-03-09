Bisseck: “Scudetto? Sette punti sono un buon vantaggio. Sul derby …” | Pm

Il difensore dell'Inter Bisseck ha parlato dal palco del 21° Torneo Amici dei Bambini. Spazio anche al derby perso contro il Milan

"Se c’è una partita che vogliamo vincere è il derby, non ci riusciamo da due anni. Però, se a inizio stagione mi dici ‘Perdiamo i due derby e vinciamo lo Scudetto’, firmo. Sette punti sono un buon vantaggio, ma dieci partite sono tante e dobbiamo continuare a lavorare". Queste le parole del difensore dell'Inter Bisseck dal palco del 21° Torneo Amici dei Bambini. Parole riprese dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi.