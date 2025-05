Betis-Fiorentina, nella notte scontri tra tifosi: caos a Siviglia | VIDEO

Stasera Betis-Fiorentina, semifinale di andata di Conference League: nella notte, però, scontri tra tifosi nella città di Siviglia: il video

Betis-Fiorentina, scontri tra tifosi nella notte. Come riportato da tanti media spagnoli, gli ultras della Fiorentina si sono resi protagonisti di pesanti scontri alla vigilia della semifinale di andata della Conference League in programma stasera alle ore 21:00 al 'Benito Villamarín'. Sui social hanno iniziato a circolare video come questo