Berlusconi, che strigliata al Milan nel 2016: “Non vi pago” | VIDEO

Silvio Berlusconi, ex proprietario del Milan, è morto ieri all'età di 86 anni. Nel 2016, quando la squadra faticava, la strigliò pesantemente

Il video risale al termine della stagione 2015/2016. Silvio Berlusconi, scomparso ieri all'età di 86 anni, all'epoca deluso dai risultati del suo Milan, club che ha detenuto per oltre trent'anni. In quell'occasione, dunque, attaccò aspramente i suoi giocatori: "Non possiamo fare queste figure. Se giocate così non vi pago. Provate a farmi causa: i processi durano otto anni". Il video con le parole di Berlusconi dinanzi ad un gruppo rossonero attonito