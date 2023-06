Berlusconi e la sua passione per le barzellette: eccone alcune | VIDEO

Silvio Berlusconi, ex proprietario del Milan morto a 86 anni, aveva una passione per le barzellette. Le raccontava anche in luogo pubblico

Silvio Berlusconi è morto ieri mattina, presso l'ospedale 'San Raffaele' di Milano, in seguito alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. L'ex Presidente del Consiglio, nonché proprietario del Milan e del Monza, aveva una grande passione per le barzellette, che raccontava spesso in occasioni pubbliche. Ecco il video con alcune delle sue performance