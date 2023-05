Bergomi: “Inter, Inzaghi vale: è troppo sottovalutato” | VIDEO

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e oggi talent a 'Sky Sport', ha parlato di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro. Le sue dichiarazioni

Giuseppe Bergomi, ex difensore di Inter e Nazionale Italiana, era presente ieri all'evento benefico organizzato all'Aspria Harbour Club di Milano. Per l'occasione, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'La Gazzetta dello Sport'. Commentando l'approdo di Inter, Roma e Fiorentina nelle finali delle tre coppe europee, Bergomi si è soffermato a parlare di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro. Ecco, dunque, le sue parole in questo video