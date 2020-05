Bergomi: “Il Milan può ripartire con idee nuove e diverse. Su Pioli …” | News

MILAN NEWS – Giuseppe Bergomi, classe 1963, è stato storico difensore e capitano dell’Inter: in nerazzurro, lo ‘Zio‘ ha collezionato ben 757 presenze in 20 stagioni, dal 1979 al 1999, segnando 28 gol e vincendo 3 Coppe UEFA, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana ed una Coppa Italia.

Oggi, come noto, Bergomi, avversario di tanti, avvincenti ed accesi derby di Milano, è telecronista per ‘Sky Sport‘ e, spesso, è presente in studio per commentare i temi principali che offre il nostro calcio. Nelle ultime ore, Bergomi è stato interpellato sulla situazione del Milan, alle prese con il possibile arrivo di Ralf Rangnick in panchina per la stagione 2020-2021.

Bergomi, però, ha fatto intendere di essere a favore di una riconferma dell’attuale tecnico, Stefano Pioli, anche per l’anno venturo. Questo in virtù dell’ottimo lavoro svolto dall’allenatore emiliano sin dallo scorso ottobre, quando subentrò sulla panchina rossonera al posto dell’esonerato Marco Giampaolo.

“Pioli è un allenatore intelligente. Il Milan può ripartire con idee nuove e diverse, bisogna cercare di cambiare per inseguire il proprio traguardo. Questo lo può fare con le idee di Stefano Pioli. Il centrocampo rossonero è il reparto negativo dove fa fatica perché Ismaël Bennacer è bravo ma si fa spesso trovare fuori posizione”, ha detto Bergomi. CLICCA QUI PER LE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>