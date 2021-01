BENEVENTO-MILAN: la presentazione del match al Vigorito / News

VIDEO MILAN NEWS – Inizia l’anno nuovo e l’obiettivo è ricominciare esattamente come si è finito. Si riparte da Benevento-Milan, 15^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono ancora primi in classifica e devono difendersi dalle inseguitrici alle calcagna. Dopo un 2020 da favola per il Milan, adesso bisogna dimostrare che non è stato un caso. L’ultima volta al Vigorito il Diavolo ha visto la Strega, con gol del portiere all’ultimo secondo. Ma era un Diavolo diverso, ferito. Oggi è più forte e vuole la sua rivincita. Nella video news la presentazione della sfida.

