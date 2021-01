VIDEO MILAN NEWS – Una vittoria sofferta, sudata, ma molto importante. Il 2021 si è aperto come si era chiuso il 2020: Benevento-Milan ha visto il successo rossonero. 0-2 il punteggio. Il primo gol è stato quello di Franck Kessie, che dal dischetto come sempre non ha fallito. A guadagnare il tiro dagli undici metri è stato Ante Rebic, travolto in area di rigore. Nella video news rivediamo il gol realizzato dall’ivoriano.

