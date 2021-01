BENEVENTO-MILAN: il gol strepitoso di Leao / News

VIDEO MILAN NEWS – Cadenza da svogliato, colpi da campione. Signore e signori, Rafael Leao. Il talento portoghese ha espresso tutto se stesso in Benevento-Milan, partita giocata a ritmi bassissimi, ma condita da un gol eccezionale, da posizione defilata scavalcando il portiere. Una rete da predestinato e da fuoriclasse assoluto, a dimostrazione che la tecnica di certo non manca al giovane attaccante del Milan. Grazie a lui, coi rossoneri in dieci uomini, è arrivato il gol dello 0-2. Lo rivediamo nella video news.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>