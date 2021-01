Benevento-Milan, questa la formazione rossonera per il match odierno

BENEVENTO-MILAN ULTIME VIDEO NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, è pronto a lanciare titolare Brahim Díaz in occasione di Benevento-Milan di questo pomeriggio. La gara è in programma alle ore 18:00, allo stadio ‘Vigorito‘. Vediamo, dunque, nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘ la probabile formazione del Diavolo per la sfida contro i giallorossi di Filippo Inzaghi.