VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Benevento-Milan, 15^ giornata del campionato di Serie A. Una vittoria per 2-0 nonostante l’inferiorità numerica per gran parte della partita. Il Diavolo resta primo in classifica. Nella video news la reazione di Tiziano Crudeli, giornalista tifoso rossonero, pubblicata sui social.

