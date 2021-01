VIDEO MILAN NEWS – Si apre con Benevento-Milan il nuovo anno. È la 15^ giornata del campionato di Serie A e i rossoneri ci arrivano da primi in classifica. Dopo il pareggio di tre anni fa il Diavolo è alla ricerca di rivincita. Entrambe le squadre vivono sicuramente un momento migliore rispetto a quello dell’ultima volta. Le statistiche parlano chiaro. Per 10 curiosità sulle due squadre e sulla partita, in soli 90 secondi, guarda la nostra video news.

