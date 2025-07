Bayern, infortunio Musiala: la reazione social di Davies in diretta | VIDEO

Brutto infortunio occorso a Jamal Musiala durante PSG-Bayern Monaco del Mondiale per Club: la reazione di Alphonso Davies su 'Twitch'

Il drammatico infortunio di Jamal Musiala, che è stato travolto da Donnarumma e si è fratturato la caviglia nel corso di PSG-Bayern Monaco del Mondiale per Club, ha scosso chiunque l'abbia visto in diretta. Compreso il compagno di squadra del tedesco, Alphonso Davies, anche lui gravemente infortunato (rottura parziale del legamento crociato lo scorso marzo). L'esterno canadese ha assistito al match a favore di camera, sul suo canale Twitch: ecco la sua reazione sconcertata in questo video