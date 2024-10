Il Milan di Fonseca ha perso per 0-1 in casa del Bayer Leverkusen. Fonseca ha manifestato la propria rabbia contro l'arbitro

Il Milan di Fonseca ha perso per 0-1 in casa del Bayer Leverkusen. In conferenza stampa, il tecnico rossonero Fonseca ha manifestato la propria rabbia contro l'arbitro. Il video da Gazzetta.it.