Joey Barton accusa: “Le donne non dovrebbero commentare il calcio” | VIDEO

Torna a far discutere di sé Joey Barton. L'ex calciatore inglese ha commentato la presenza di opinioniste nel mondo del calcio maschile. "Rovinano l'esperienza", ha spiegato nello show di Piers Morgan. "Non voglio vedere il sessismo nel calcio, ma se non discutiamo adeguatamente di questo problema, la situazione non potrà che peggiorare e rovinare l'esperienza di guardare il calcio maschile di alto livello. È la mancanza di meritocrazia che genera il sessismo, servono persone qualificate per occupare certe posizioni".