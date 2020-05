Baresi e la fascia da Capitano: “Stimolo e responsabilità” | Video

MILAN NEWS – Franco Baresi, storico capitano e numero 6 del Milan, si è raccontato in un’intervista nel giorno del suo 60° compleanno. Nello specifico ci soffermiamo sul racconto di Baresi circa la fascia di capitano che ha indossato per 15 anni.

“Un orgoglio aver rappresentato il Milan per tutti questi anni, ho portato la fascia per 15 anni, è un pezzo di stoffa che dà effetti incredibili su chi la porta. Mi ha dato un ulteriore stimolo, un’ulteriore responsabilità. L’ho indossata a 22 anni, forse non ero pronto ma ho imparato strada facendo, all’inizio non contavo niente, dovevo farmi valere sul campo e non con la voce, questo mi ha dato il là ad essere un punto di riferimento, ispirare i compagni, avere coraggio e non lasciare indietro nessuno”.

L'esordio con il Milan: "Al Milan sono arrivato che ero adolescente, ho fatto tutta la trafila del settore giovanile. Ero in trepidazione, quando la mattina seppi che avrei giocato non mi rendevo quasi conto. Quei giocatori con cui ero negli spogliatoio li vedevo in televisione, nelle figurine. Mai avrei pensato di poter essere accanto a loro in quei momenti".