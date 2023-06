Barcellona, la nuova prima maglia per la stagione 2023-2024 | VIDEO

Il Barcellona ha presentato ufficialmente questa mattina la sua nuova prima maglia per la stagione 2023-2024. Ecco, dunque, il video promo

Il Barcellona ha presentato ufficialmente questa mattina la sua nuova prima maglia per la stagione 2023-2024. Rispetto al recente passato, sulla parte anteriore ci sono soltanto tre strisce: una blu al centro, due 'grana' ai lati. Molto larghe, in controtendenza, invece, con la divisa indossata in questa stagione appena conclusa. Ecco, dunque, il video promozionale con cui è stata lanciata la maglia