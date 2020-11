Barcellona, Messi sbotta: “Stanco di essere sempre il problema” | VIDEO

Barcellona, Messi risponde stizzito

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIO – Nei giorni scorsi l’ex agente di Antoine Griezmann aveva pesantemente accusato Lionel Messi. Secondo il procuratore, l’argentino è stato spesso protagonista di atteggiamenti non professionali oltre ad aver imposto una dittatura all’interno del suo club. Arrivato all’aeroporto di Barcellona, la ‘Pulce’, alla domanda di un giornalista in merito all’argomento, ha riposto in maniera stizzita con un chiaro: “Sono stanco di essere sempre il problema di tutto”. Il video. Hakan Calhanoglu ha preso la decisione sul suo futuro >>>