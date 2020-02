VIDEO DALL’ESTERO – L’argentino Lionel Messi, classe 1987, fuoriclasse assoluto e stella del Barcellona, dà spettacolo anche in allenamento con i blaugrana di Quique Setién: guardate cosa ha fatto davanti ai compagni, in una partita di calcio-tennis, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android