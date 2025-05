Barcellona-Inter 3-3, le reazioni social dei tifosi nerazzurri | VIDEO

3-3 tra Barcellona e Inter nella semifinale di andata di Champions League: ecco, nel video, le reazioni social dei tifosi nerazzurri

È terminata 3-3, ieri, la semifinale di andata della Champions League 2024-2025 tra il Barcellona di Hansi Flick e l'Inter di Simone Inzaghi. Ecco, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', le reazioni social dei tifosi nerazzurri alla partita. Per alcuni, Denzel Dumfries è come Marcos Cafu, mentre, per tutti, Lamine Yamal ricorda un certo Lionel Messi ...