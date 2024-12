Bambino inglese riceve un biglietto per Milan-Roma e reagisce così | VIDEO

Per Natale ad un bambino inglese hanno regalato un biglietto per Milan-Roma di questa sera a 'San Siro': la sua reazione è tutta da vedere

Un bambino inglese tifoso del Milan ha ricevuto un regalo di Natale indimenticabile: la possibilità di assistere dal vivo alla partita di questa sera contro la Roma. Ecco il video pubblicato sui social in cui legge la lettera e si emoziona: "Pensa quanto sei fortunato. Andrai a San Siro con Alfie e Frankie, partirai la mattina presto del 29 dicembre per andare a Milano, in Italia. Vedrai una partita a San Siro, trascorrerai la notte in hotel e passerai il giorno successivo a Milano. Divertiti, firmato: mamma e papà". (Facebook: Football Away Days")