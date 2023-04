Retroscena Balotelli: “Dovevo andare alla Juve, poi però …” | VIDEO

Mario Balotelli è intervenuto a 'Muschio Selvaggio', podcast di Fedez. Ha rivelato un aneddoto di calciomercato che nessuno sapeva su di lui

Mario Balotelli, attaccante italiano classe 1990, è stato ospite di 'Muschio Selvaggio', il podcast di Fedez. Per l'occasione, l'ex centravanti, in Serie A, anche di Inter e Milan ha confessato di essere stato a un passo dal vestire anche la maglia della Juventus. Perché, poi, è saltato tutto? Perché SuperMario non è mai approdato nella Torino bianconera? Lo spiega lui stesso in questo video