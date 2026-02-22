PIANETAMILAN i nostri video Baggio, Cannavaro e Totti: “Esposito? Camarda? Ecco su chi deve puntare l’Italia”
INTERVISTE
Roberto Baggio, Fabio Cannavaro e Francesco Totti hanno parlato così a 'La Gazzetta dello Sport' su vari temi riguardanti il mondo del calcio
Tre leggende, tre campioni, ma soprattutto tre amici che in campo hanno regalato emozioni a milioni di tifosi, diventando il manifesto del calcio italiano nel mondo. Roberto Baggio, Fabio Cannavaro e Francesco Totti rispondono alle domande de 'La Gazzetta dello Sport', a margine della presentazione del nuovo spot di Betsson che li vede protagonisti. Ecco le loro risposte in questo video