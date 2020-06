VIDEO – “Preparazione anomale, 5 cambi, partite ogni tre giorni: non siamo abituati a tutto questo“. Parole e musica di Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, che in conferenza stampa ha espresso tutte le sue perplessità sul ritorno in campo post-coronavirus. Queste le sue dichiarazioni.

