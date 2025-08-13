PIANETAMILAN i nostri video Atlético Madrid, Raspadori: “Neanche nel migliore dei sogni” | VIDEO

INTERVISTE

Atlético Madrid, Raspadori: “Neanche nel migliore dei sogni” | VIDEO

desc img
Daniele Triolo
13 agosto

Giacomo Raspadori, appena trasferitosi dal Napoli all'Atlético Madrid a titolo definitivo, si è presentato così ai canali ufficiali del club

L'attaccante azzurro, Giacomo Raspadori, ex Napoli ha rilasciato un'intervista in italiano ai canali ufficiali dell'Atlético Madrid, il suo nuovo club da pochi giorni. Fame, determinazione, apprezzamento verso la maglia dei 'Colchoneros' e la voglia di iniziare a lavorare con il 'Cholo', Diego Pablo Simeone. Ecco il video con le sue dichiarazioni