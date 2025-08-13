PIANETAMILAN i nostri video Atlético Madrid, Raspadori: “Neanche nel migliore dei sogni” | VIDEO
INTERVISTE
Atlético Madrid, Raspadori: “Neanche nel migliore dei sogni” | VIDEO
Giacomo Raspadori, appena trasferitosi dal Napoli all'Atlético Madrid a titolo definitivo, si è presentato così ai canali ufficiali del club
L'attaccante azzurro, Giacomo Raspadori, ex Napoli ha rilasciato un'intervista in italiano ai canali ufficiali dell'Atlético Madrid, il suo nuovo club da pochi giorni. Fame, determinazione, apprezzamento verso la maglia dei 'Colchoneros' e la voglia di iniziare a lavorare con il 'Cholo', Diego Pablo Simeone. Ecco il video con le sue dichiarazioni