Atalanta-Roma 3-1, il film del ‘Monday Night’ di Serie A | VIDEO

Atalanta-Roma, 'Monday Night' della 31^giornata della Serie A 2022-2023, è terminata 3-1 per la 'Dea'. Ora di nuovo in corsa per la Champions

'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 ieri sera al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. La sfida tra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Roma di José Mourinho è terminata 3-1 per i padroni di casa. Tre punti importanti per la 'Dea' che, con questo successo, ha rilanciato le proprie ambizioni di qualificazione in Champions League. Vediamo insieme, nel video della redazione di 'GazzettaTV', cosa è successo tra nerazzurri e giallorossi con le immagini più belle della partita