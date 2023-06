Monza, Palladino ha rinnovato: “Non potevo non rimanere” | VIDEO

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha rinnovato il suo contratto con i brianzoli fino al 30 giugno 2024. Il suo commento nel video

Nei giorni scorsi Raffaele Palladino, che i 'rumors' di calciomercato davano anche come candidato per la panchina della Juventus nella prossima stagione, ha rinnovato il suo contratto con il Monza fino al 30 giugno 2024. Il tecnico napoletano, pertanto, guiderà i brianzoli in Serie A anche l'anno venturo. Ieri conferenza stampa di presentazione di Atalanta-Monza, partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2022-2023 con Palladino che ha trovato anche spazio per commentare l'avvenuto rinnovo con il club lombardo