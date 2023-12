Atalanta-Milan, Theo centrale. Kjaer e Leao out | VIDEO

Oggi alle 18 a Bergamo il Milan sfida l’Atalanta. Okafor e Kjaer non saranno disponibili, stessa scelta per Leao, che alla fine non ci sarà

Oggi alle 18 a Bergamo il Milan sfida l’Atalanta. Okafor e Kjaer non saranno disponibili, stessa scelta per Leao, che alla fine non ci sarà. I rossoneri, quindi, saranno di nuovo in emergenza con scelte di formazione abbastanza costrette. Giroud, dopo la squalifica, torna al centro dell'attacco del Milan. Le ultime da Milanello dai colleghi di Gazzetta TV