VIDEO MILAN – Domani, alle 12:30, a Bergamo si giocherà Atalanta-Milan, ultima partita dell’anno e del decennio, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Oggi, come di consueto, da Milanello ha parlato Stefano Pioli, allenatore rossonero, per la conferenza stampa della vigilia. Ecco in questa video news un estratto.

