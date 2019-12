VIDEO MILAN – Una sconfitta con cinque gol di scarto il Milan non succedeva al Milan da più di 20 anni. Lo sa bene Tiziano Crudeli, storico tifoso rossonero e giornalista di ‘7Gold’. Dopo la fine di Atalanta-Milan, Crudeli si è sfogato urlando contro la sua squadra del cuore, mai in partita in quel di Bergamo. Ecco le sue parole.

