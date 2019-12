Atalanta-Milan 5-0, gli undici rossoneri passati negativamente alla storia

VIDEO MILAN – Lunedì scorso il club rossonero ha festeggiato i 120 anni di storia. Una storia ricca di successi, gloriosa. Ieri è stata scritta un’altra pagina della storia milanista, ma nerissima. Anzi, azzurronera. Atalanta-Milan è finita 5-0. Sconfitta record per i rossoneri, che non hanno mai perso con più di 5 gol di scarto e che non perdevano così male dal 1998. Ecco la formazione che passerà, negativamente, alla storia in questo video.

