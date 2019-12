VIDEO MILAN – Domani, alle 12:30, si giocherà Atalanta-Milan, ultimo match prima della sosta Natalizia e ultimo del decennio per le due squadre. Una partita di fondamentale importanza, soprattutto per i rossoneri, che sono reduci dal pareggio contro il Sassuolo, ma da ottime prestazioni. Per alcuni dati, statistiche e curiosità sul match, guarda questa video news.

