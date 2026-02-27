PIANETAMILAN i nostri video Atalanta-Borussia Dortmund: rimonta pazzesca della Dea. In gol l’ex Milan Pasalic
CHAMPIONS LEAGUE
L'Atalanta compie una vera e propria impresa e si qualifica agli ottavi di finale di Champions League, eliminando il Borussia Dortmund. Il gol anche l'ex Milan Pasalic. Il video da Gazzetta.it.