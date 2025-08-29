PIANETAMILAN i nostri video Arsenal, tifosi già pazzi di Gyökeres: il coro per lo svedese | VIDEO
Viktor Gyökeres, con una doppietta in Arsenal-Leeds 5-0 in Premier League, ha già conquistato i tifosi dei 'Gunners'. Il coro a lui dedicato
I tifosi dell’Arsenal hanno già inventato un nuovo divertentissimo coro dedicato a Viktor Gyökeres dopo il suo arrivo ai 'Gunners'. Le parole si riferiscono alla presunta rottura di Gyökeres con la sua ragazza, che non voleva trasferirsi a Londra con lui (TikTok @Reecebates1)