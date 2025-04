Arbitro piange in conferenza: “Mio figlio mi ha chiesto se sono un ladro” | VIDEO

L'arbitro del Clásico tra Barcellona e Real Madrid, finale della Copa del Rey, ha pianto in conferenza stampa per le pressioni dalla Capitale

Ricardo de Burgos Bengoetxea, arbitro designato per la finale della Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid, il 'Clásico' di Spagna, ha parlato - piangendo - in conferenza stampa delle conseguenze che il video pubblicato da 'Real Madrid TV' — in cui si mette in dubbio la sua professionalità — ha avuto su di lui e sulla sua famiglia. Guarda l'estratto