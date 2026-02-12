“Andresti all’Inter?”: il piccolo tifoso spiazza Camarda, lui reagisce così …

Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan in prestito al Lecce, spiazzato dalla domanda di un piccolo tifoso sul suo futuro

Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan ma in prestito in questa stagione al Lecce, ha incontrato i giovanissimi alunni dell'Istituto 'Marcelline' della città salentino nell'ambito del progetto "Disegna con i calciatori" di Panini. Alla domanda 'Andresti all'Inter?', rivoltagli da un piccolo tifoso, Camarda si è prima tenuto sul vago, lasciando tutte le porte aperte. Poi, successivamente, sui social - visto la eco che aveva avuto questa risposta - è arrivata la precisazione: 'Il mio Milanismo non può essere messo in discussione da nessuno'