VIDEO MILAN – Carlo Ancelotti, ex tecnico del Milan dal 2001 al 2009, non esitò a lanciare titolare Ricardo Kaká nel Milan del 2003-2004 avendo capito quanto fosse forte il brasiliano. Ancelotti lo ha ricordato, in diretta su ‘Instagram‘, con il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti: le sue parole su Kaká in questo video.

