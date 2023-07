Amichevole Rangers-Newcastle 1-2, il debutto di Tonali | VIDEO

Martedì pomeriggio Sandro Tonali ha fatto il suo debutto non ufficiale con la maglia del Newcastle: è successo in amichevole ad 'Ibrox'

Martedì 18 luglio, nel pomeriggio, Sandro Tonali, centrocampista passato dal Milan al Newcastle in questo calciomercato estivo per 70 milioni di euro più bonus, ha fatto il suo debutto (non ufficiale) con la maglia delle 'Magpies'. È accaduto ad 'Ibrox', a Glasgow, in casa dei Rangers, in occasione dell'amichevole vinta per 1-2 dalla squadra di Eddie Howe. Gol e highlights della prima di Tonali in bianconero in questo video