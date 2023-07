Amichevole Newcastle-Aston Villa 3-3, in campo anche Tonali | VIDEO

Il Newcastle di Sandro Tonali ha pareggiato 3-3 in amichevole a Philadelphia (U.S.A.) contro l'Aston Villa: gol e highlights della partita

Ieri, al 'Lincoln Financial Field' di Philadelphia (PA - U.S.A.) si è disputata l'amichevole tra il Newcastle di Eddie Howe e l'Aston Villa di Unai Emery. In campo, per le 'Magpies', anche Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan. Vediamo, dunque, in questo video, gol e highlights del pirotecnico 3-3 tra le due squadre inglesi