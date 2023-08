Amichevole Milan-Barcellona, la probabile formazione di Pioli | VIDEO

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per l'amichevole Milan-Barcellona, in programma stanotte a Las Vegas (U.S.A). Il video

Alle 05:00 ora italiana, all'Allegiant Stadium di Las Vegas (NV - U.S.A.), si disputerà l'amichevole Milan-Barcellona, terza ed ultima partita dei rossoneri di Stefano Pioli al Soccer Champions Tour 2023 negli Stati Uniti d'America. Mancherà Davide Calabria, giocherà Alessandro Florenzi come terzino destro. Per il resto, 4-3-3 con gli uomini visti anche contro la Juventus. Ecco, dunque, nel video di 'GazzettaTV', la probabile formazione rossonera per la sfida al Barça di Xavi