Germania-Turchia 2-3, gol e highlights: capolavoro di Yildiz | VIDEO

L'attaccante della Juventus, Kenan Yildiz, in gol a Berlino in occasione dell'amichevole Germania-Turchia terminata 2-3. Gol e highlights

Amichevole, a Berlino, tra la Germania di Julian Nagelsmann e la Turchia di Vincenzo Montella: una partita di preparazione agli Europei 2024 vinta, per 2-3, proprio dalla Nazionale guidata dall'ex allenatore del Milan a cavallo tra il 2016 e il 2017. In gol, per i padroni di casa, Kai Havertz e Niklas Füllkrug; per gli ospiti, gol di Ferdy Kadioglu (obiettivo di mercato dei rossoneri), capolavoro dell'attaccante della Juventus, Kenan Yildiz e rigore di Veysel Sari. Ecco, dunque, il video con gol e highlights della partita