Amelia: “Maignan forte, ma il più forte è… Il Milan andrà in Champions”

Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni al 'Memorial Cluadio Lippi' parlando anche di Mike Maignan

Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha presenziato alla 10^ edizione del 'Memorial Claudio Lippi' in onore del collega di 'Milan Channel' scomparso diversi anni fa. L'ex estremo difensore ha parlato di Mike Maignan, sostenendo come ci sia un portiere più forte di lui, e del Milan, che secondo lui andrà in Champions League il prossimo anno.