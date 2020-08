ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Mario Balotelli, classe 1990, che oggi compie 30 anni, ha segnato 52 reti in Serie A con Inter, Milan e Brescia. Rivediamo, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, tutte le reti più belle segnate da ‘SuperMario‘ nella massima serie, a partire dal primo gol segnato da Balotelli con l’Inter nel 2008 all’ultimo realizzato con il Brescia nel 2020, passando, ovviamente, per le prodezze dell’attaccante con la maglia rossonera.