Amarcord Milan-Juventus, marzo 2003: Shevchenko-Inzaghi | Video

VIDEO AMARCORD – Riviviamo Milan-Juventus del 22 marzo 2003. Vittoria dei rossoneri a San Siro con i gol di Andriy Shevchenko e Pippo Inzaghi, entrambe le marcature molto belle e particolari. In mezzo il momentaneo pareggio firmato da Pavel Nedved su calcio di punizione.

La sfida tra Milan-Juventus in quell’anno non fu la più importante, perché qualche mese dopo le due squadre si sarebbero affrontate nella finale di Champions League all’Old Trafford di Manchester. E poi sappiamo tutti come finì quell’indimenticabile sfida.

