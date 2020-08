AMARCORD – Milan-Inter 2-1: vittoria in Supercoppa Italiana | Video

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Esattamente nove anni fa, il 6 agosto 2011, il Milan, all’epoca guidato da Massimiliano Allegri, ha vinto la sesta Supercoppa Italiana della sua storia superando, in rimonta per 2-1, l’Inter di Gian Piero Gasperini nel derby di finale giocato allo stadio nazionale di Pechino, in Cina.

Dopo l’iniziale vantaggio dei nerazzurri, per una magistrale punizione dell’olandese Wesley Sneijder al 22′, il Diavolo ha ribaltato il match in dieci minuti nella ripresa, grazie al colpo di testa del solito Zlatan Ibrahimović ed al tap-in, sotto misura, di Kevin-Prince Boateng. Entrambi erano stati i protagonisti dello Scudetto della stagione precedente.

gol e highlights di quel match

MILAN-INTER 2-1

Marcatori: 22′ Snejider (I), 60′ Ibrahimović (M), 69′ Boateng (M).

MILAN (4-3-1-2): Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta; Gattuso (75′ Ambrosini), van Bommel, Seedorf; Boateng (81′ Emanuelson); Robinho (61′ Pato), Ibrahimović. A disposizione: Amelia, Bonera, Yepes, Cassano. Allenatore: Allegri.

INTER (3-4-2-1): Julio Cesar; Ranocchia, Samuel, Chivu; Zanetti, Stankovic (74′ Pazzini), Thiago Motta, Obi (81′ Castaignos); Alvarez (63′ Faraoni), Sneijder; Eto’o. A disposizione: Castellazzi, Bianchetti, Muntari, Pandev. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Rizzoli di Bologna.

Ammoniti: Gattuso (M), Zambrotta (M), Ambrosini (M).

