ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Esattamente dieci anni fa, il 15 settembre 2010, in occasione di Milan-Auxerre 2-0, arrivò la prima doppietta di Zlatan Ibrahimovic in Champions League con i rossoneri. L’attaccante svedese andò a segno al 66′ ed al 69′. Rivediamo, in questo video pubblicato dal Milan sui propri canali social ufficiali, le due reti segnate all’epoca da Ibrahimovic.