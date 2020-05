VIDEO MILAN – Yoann Gourcuff, classe 1986, fu meteora nel Milan per due stagioni, dal 2006 al 2008 (con 54 presenze e 3 reti). Ha giocato, però, con l’Olympique Lione per cinque stagioni, dal 2010 al 2015, regalando prodezze da antologia. Rivediamo le gemme più belle di Gourcuff in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

