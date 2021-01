AMARCORD – 29 Ottobre 2005, Milan-Juventus 3-1: tutti i gol | VIDEO

Milan-Juventus 2005, ecco i gol

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Juventus è una classica del calcio italiano. Due squadre che hanno sempre fatto la voce grossa e che hanno dato vita a scontri memorabili. Una di queste è sicuramente il match del 29 ottobre 2005, che ha visto i rossoneri vittoriosi per 3-1. Clarence Seedorf ha aperto le marcature con un gol deviato che ha beffato Antonio Chimenti con un pallonetto, raddoppio di Kakà in voleè e 3-0 di Andrea Pirlo con la sua solita ‘maledetta’. Di David Trezeguet il gol della bandiera dei bianconeri. Ecco il video. Calciomercato Milan – Koné e non solo: ecco tutti i nomi seguiti >>>