AMARCORD – 23 ottobre 1999, Inter-Milan 1-2: gol e highlights | Video

23 ottobre 1999, Inter-Milan: cosa successe in quel match

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Esattamente 21 anni fa, il 23 ottobre 1999, a San Siro il derby Inter-Milan terminò 1-2 per il Diavolo. In gol Ronaldo su calcio di rigore. Poi, rimonta rossonera con le reti di Andriy Shevchenko e George Weah. In alto, vediamo il video con gol e highlights di quel match pubblicato dal Milan sui propri canali social ufficiali e sponsorizzato da ‘Skrill‘, partner di A.C. Milan. In basso, invece, il tabellino di Inter-Milan del 1999.

INTER-MILAN 1-2

Marcatori: 20′ rig. Ronaldo (I), 72′ Shevchenko (M), 89′ Weah (M)

INTER (4-4-2): Peruzzi; Panucci, Blanc, Fresi, J. Zanetti; Moriero (37′ Domoraud), Jugović (57′ Zamorano), Dabo (74′ Cauet), Georgatos; Ronaldo, Vieri. Allenatore: Lippi.

MILAN (3-4-3): Abbiati; Sala, Ayala, P. Maldini; Gattuso, Giunti (59′ Boban), Ambrosini (42′ Albertini), Serginho; Weah, Bierhoff (68′ Shevchenko), Guglielminpietro. Allenatore: Zaccheroni.

Arbitro: Borriello di Mantova.

Espulsi: 31′ Ronaldo (I), 83′ Ayala (M).